Live | Storm Corrie: tot vanavond zeer zware windstoten verwacht, schip maakt water na aanvaring

Stormen met een naam

Naderende storm Corrie heeft haar naam te danken aan de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI.

Stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood voor uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. In sommige gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen, zoals bij Corrie eerst het geval was. Bij het samenstellen van de namenlijst wordt samengewerkt met de weerdiensten van Groot-Brittannië en Ierland, die al langer stormen een naam geven. Nederland brengt dit jaar verschillende namen in, waaronder Corrie, Tineke en Franklin. Storm Corrie is vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964.