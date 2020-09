Live | Rutte wacht kritische oppositie, op zoek naar concessies

Premier Mark Rutte tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de troonrede op Prinsjesdag. Beeld ANP

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht over de kabinetsplannen die dinsdag op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Vanwege het coronavirus zitten er voor de Algemene Politieke Beschouwingen ditmaal minder ministers en Kamerleden in de zaal.

De linkse oppositie reageerde woensdag woest op het kabinetsplan om ruim 2 miljard euro uit te trekken voor een regeling om bedrijven te stimuleren om meer te investeren. PvdA, GroenLinks en SP vrezen dat premier Rutte – na de afgeschoten afschaffing van de dividendbelasting – weer ‘een cadeau aan het bedrijfsleven’ wil uitdelen.

De SP maakt zich, net als andere partijen, grote zorgen over de ontwikkelingen rond de coronacrisis. “Het zou voor de economie dramatisch zijn als er een tweede golf zou komen,” zei SP-leider Lilian Marijnissen tijdens de eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Ook hekelt ze de chaos en vertraging bij het afnemen van coronatesten. “Levensgevaarlijk,” vindt ze.

Huurverlaging

VVD en CDA willen dat het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is om een nieuwe kerncentrale in Nederland te bouwen. “En dat mag ook geld kosten,” vindt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Volgens de regeringspartijen is kernenergie hard nodig om de klimaatdoelen te halen.

Ondertussen klagen bijna alle partijen over de woningnood in Nederland. De oppositie wil dat het kabinet meer doet om de huren te verlagen. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma is ‘bereid om serieus te kijken’ naar manieren om huurstijgingen verder te beperken. Daarmee wordt de kans groter dat er iets gaat gebeuren, omdat het kabinet de woonplannen anders mogelijk niet door de Eerste Kamer krijgt. De coalitie heeft namelijk geen meerderheid in de senaat.

De kans dat de veelgevraagde salarisverhoging voor zorgpersoneel er komt, is klein. Het kabinet – dat vanwege de coronacrisis veel meer geld uitgeeft – vindt het onverantwoord om de zorgsalarissen structureel te verhogen.

PVV-leider Geert Wilders greep zijn spreektijd woensdagochtend aan om te ageren tegen zijn veroordeling, eerder deze maand, voor het beledigen van Marokkanen. “Nederland is geen rechtstaat meer,” vindt Wilders. “Willekeur heerst, scheiding der machten bestaat alleen nog op papier. Rutte is de premier van een intens corrupt land.”

Donderdag – vanaf 10.15 uur – zal premier Rutte reageren op alle kritiek uit de Tweede Kamer. Ook moet hij dan meer vertellen over de recente stijging van het aantal coronabesmettingen. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei daarover nog vóór het debat een brief van het kabinet te willen ontvangen.