Live | Rutte: ‘Aangescherpte coronamaatregelen nog niet zeker’

Beeld ANP

Partijen in de Tweede Kamer wilden dat Rutte vanavond nog tekst en uitleg zou geven over nieuwe coronamaatregelen. GroenLinks-leider Jesse Klaver wilde weten of het klopt dat de horeca eerder zal moeten sluiten. PvdA-leider Lodewijk Asscher vreest een tweede golf en eiste duidelijkheid van het kabinet.

Rutte debatteert sinds 10.45 uur met de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Op dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen moet hij zich verweren tegen forse kritiek op het coronabeleid van het kabinet. Mensen moeten soms dagenlang wachten op een coronatest. Rutte erkent dat dingen niet goed gaan. “Er wordt met man en macht gewerkt aan het uitbreiden van de capaciteit,” zegt hij.

De Tweede Kamer is bezorgd over de recente stijging van het aantal besmettingen. Vrijdagavond komt het kabinet met nieuwe, regionale coronamaatregelen. Wat die maatregelen precies zijn, wilde Rutte eerder vandaag niet zeggen. Regeringspartij CDA vindt het lang duren voordat er wordt ingegrepen.

Kritiek

De premier wijst erop dat er nog altijd Nederlanders zijn die zich laten testen zonder dat ze klachten hebben. Die opmerking valt verkeerd in de Kamer. “Het is geen uitje,” reageert D66-fractievoorzitter Rob Jetten. “Mensen laten zich testen omdat ze zich zorgen maken over hun eigen gezondheid of de gezondheid van anderen.” Volgens SP-leider Lilian Marijnissen ‘verliest het kabinet de regie’. PvdA-voorman Lodewijk Asscher vindt dat Rutte niet naar anderen moet wijzen. “Ik ben altijd verantwoordelijk,” reageert de premier.

Volgens Rutte is op de zorgbegroting 1 miljard euro uitgetrokken voor opschaling van de testcapaciteit, maar als er meer nodig is, kan dat ook. “Als het gaat om de medische kant van corona, speelt geld geen rol,” aldus de premier. “Echt nooit.”

‘Cadeau’ voor bedrijfsleven

Rutte is in de Tweede Kamer hard aangepakt over een steunmaatregel voor bedrijven, waar het kabinet 2 miljard euro voor uittrekt. De linkse oppositie vraagt zich af of dit ‘cadeau’ wel zorgt voor meer banen, zoals Rutte verwacht. “Het is volstrekt onduidelijk waar dit terecht gaat komen,” zegt Lilian Marijnissen (SP).

Volgens de linkse partijen wordt de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) door VVD-premier Rutte gebruikt om bedrijven te plezieren. “De economie krijgt een enorme dreun, omdat wij met z’n allen minder uitgeven,” verdedigt Rutte het belastingvoordeel voor bedrijven. “Daarom moeten we zorgen dat de economie overeind blijft. Dat doe je ook door voor bedrijven een enigszins acceptabel investeringsklimaat te houden.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat het ‘cadeau’ voor bedrijven direct wordt geschrapt. “Deze maatregel is totaal ongericht en lijkt totaal ineffectief,” stelt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Hij wil weten hoeveel banen de BIK oplevert. “Waarom zou ik dit plan gaan steunen?” Volgens Rutte valt niet te zeggen hoeveel banen er precies bij komen.

Ook regeringspartij ChristenUnie stelt vraagtekens bij de belastingmaatregel. “Welke bedrijven worden hier precies mee geholpen?,” wil CU-leider Gert-Jan Segers weten. Pas op 5 oktober komt het kabinet met meer informatie over het - nu al omstreden - plan.

Huren

Het kabinet is niet van plan om de huren te bevriezen. Rutte negeert daarmee een vurige wens van de SP en andere linkse partijen. “Ik meen dat het niet verstandig is,” zegt Rutte. Wél wil hij bekijken of de huurstijgingen in de vrije sector aan banden kunnen worden gelegd.