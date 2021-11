Coronablog

Live | RIVM meldt 16.364 positieve tests, hoogste aantal sinds begin coronacrisis

Voor het eerst is bijna heel Nederland donkerrood op de coronakaart van Europa. Het OMT heeft een korte lockdown van twee weken geadviseerd aan het kabinet. Later op donderdag nemen de bewindslieden daar een beslissing over. Volg hier het laatste nieuws rond het coronavirus.