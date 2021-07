Live | RIVM meldt 10.426 nieuwe besmettingen, ook aantal opnames stijgt

Het belangrijkste nieuws

- In een week tijd zijn 51.957 besmettingen coronabesmettingen vastgesteld. Vorige week noteerde het RIVM 8541 besmettingen.

- Het kabinet trekt 135 miljoen euro extra uit voor steun aan de evenementensector.

- Vier op de tien mensen die het virus afgelopen week opliepen, is tussen de 20 en 25 jaar.

- 60 procent van alle inwoners van 12 jaar en ouder in Amsterdam is zeker één keer gevaccineerd tegen het coronavirus, 29 procent is volledig ingeënt.