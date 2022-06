Nieuws

Live | Partner Peter R. de Vries: ‘Ik heb geen spoor van berouw bespeurd’

De advocaten van de twee mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries zullen woensdag in de rechtbank in Amsterdam in hun pleidooien hun standpunt uiteenzetten. Vorige week zijn levenslange celstraffen geëist tegen de 22-jarige Rotterdammer Delano G. en Kamil E. (36) uit Maurik. Volg de rechtszaak in ons liveblog.