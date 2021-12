Live | Oppositiepartijen vinden nieuw akkoord ‘meer van hetzelfde’

Partijleiders van links tot rechts namen woensdag al een voorschot op de vrucht van de formatie. Dat deden ze vooral met de klacht dat het kabinet gaat ‘bezuinigen’ op de zorg.

D66-leider Sigrid Kaag werd donderdag door progressieve oppositiepartijen stevig bevraagd over de zogenoemde ongewenstverklaring. Met deze maatregel wil de coalitie overlastgevende uitgeproduceerde asielzoekers uit veilige landen kunnen bestraffen als ze alles doen om terugkeer te voorkomen. Ze krijgen straks eerst een boete en kunnen daarna worden vastgezet en gedwongen worden uitgezet.

Partijen als Bij1, GroenLinks en Volt zijn bang dat hiermee illegaal verblijf in Nederland alsnog strafbaar wordt, iets waartegen D66 zich altijd principieel heeft verzet. “Het is slimmer opgeschreven, maar het staat het er toch echt: illegaliteit wordt strafbaar,” zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Kaag onderstreept dat het gaat om ‘een laatste stap, een sluitstuk in een heel zorgvuldig proces’ van een beleid om op te treden tegen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen, die ook weer terug kunnen. “Het gaat niet over mensen die niet terug kunnen. Het gaat over mensen waar de meeste omwonenden enorme last van ondervinden.”

Zorgen over zorg

Eerder vandaag kreeg Mark Rutte al stevige verwijten over besparingen op de gezondheidszorg na de volgende kabinetsperiode. In het regeerakkoord schrijven VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat ze de stijgende zorgkosten onder controle willen krijgen. Tot 2026 komt er geld bij, maar daarna worden er besparingen ingezet die langzaam optellen tot bijna 5 miljard euro in 2052. De zorguitgaven zullen nog wel stijgen, maar minder hard dan zonder deze ingreep zou gebeuren.

Lilian Marijnissen (SP) vindt dat echter onacceptabel: “Mooi verhaal van meneer Rutte, maar ik vraag me af: waarom laat hij de zorg in de steek? Dit kabinet bezuinigt miljarden in de zorg! (...) Als dit de nieuwe bestuurscultuur is, ben ik er al zat van.”

Zorgkosten

Jesse Klaver (GroenLinks) is best bereid te praten over hoe in de toekomst de zorgkosten onder controle gehouden kunnen worden, maar om zo’n gesprek goed te kunnen voeren moet eerst dit voornemen uit het regeerakkoord van tafel: “Haal deze bezuiniging eruit, zet ‘m niet in de boeken, en dan ben ik bereid met u te praten over hoe we wel slim kunnen besparen.”

Rutte zei op zijn beurt dat hij graag zal praten over hoe je op een andere manier tot besparingen zou kunnen komen, maar niet bereid is om dan meteen al het bedrag van vijf miljard uit het akkoord te halen. “Op de langere termijn hebben we met elkaar onder ogen te zien dat de stijgende zorgkosten als een koekoeksjong andere uitgaven uit het nest duwen, zoals die voor onderwijs. We gaan niet bezuinigen, we gaan de stijging van de zorgkosten proberen af te remmen.”