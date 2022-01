Live | OMT: mogelijk eind januari versoepelingen, Amsterdam opnieuw koploper besmettingen

De afgelopen week is het aantal coronabesmettingen in Nederland met 18 procent gestegen vergeleken met de week daarvoor. En het OMT verwacht eind januari dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. Volg de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in ons liveblog.