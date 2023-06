Live | NS: treinstoring verholpen, vanaf 09.00 uur weer treinverkeer van en naar Amsterdam

De problemen kwamen slecht uit voor fans van de Britse popzanger Harry Styles, die zondagavond optrad in de Johan Cruijff Arena. Organisator Mojo stelde het concert, dat om 21.00 uur zou beginnen, een kwartier uit om gestrande reizigers tegemoet te komen. Maar door de terugkeer van de storing kwamen fans alsnog in de problemen.

Na het concert, rond 01.00 uur, wachtten nog zo’n 500 concertbezoekers in een tijdelijke opvang in de Ziggo Dome totdat zij naar huis konden. Ook in de buurt van de Arena zaten of stonden rond dat tijdstip nog veel groepjes mensen op straat te wachten op vervoer naar huis. Daar ging het om 01.00 uur naar schatting eveneens om een paar honderd personen.

Het GVB zette extra’s metro’s in. Een woordvoerder liet weten dat de situatie in de Amsterdamse metro’s met de extra reizigers ‘beheersbaar is, maar we blijven het in de gaten houden’. Voor zover bekend worden er geen extra bussen of trams ingezet, aldus de zegsvrouw.