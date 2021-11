Coronablog

Live | Nog nooit zo veel positieve testen bij GGD

Het is vanaf woensdag 24 november weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Ook is het coronabewijs vanaf woensdag verplicht in Duitsland om naar het werk te gaan of om met het openbaar vervoer te mogen reizen. Volg in ons liveblog het laatste nieuws rond het coronavirus.