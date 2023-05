Live | Na regen komt zonneschijn: feestelijkheden Bevrijdingsdag hervat

Bij het Homomonument naast de Westerkerk is het feestje aan het eind van de middag écht begonnen. De zon is verschenen, de opgezette tenten - bedoeld om in te schuilen - worden weer verwijderd. Tientallen mensen zijn rond 17.00 uur naar het monument gekomen, waaronder veel ouderen die dansen voor Het Danspaleis - een stichting die disco’s organiseert voor ouderen.

Hannah Bults

Francis van Kessel draagt een rood-wit-blauwe jurk (“die komt één keer per jaar uit de kast”). Ook Henk Velken (78), die staat te swingen op de dansvloer, heeft een speciale outfit aan: een Super Mario-pak. “Dit draag ik twee keer per jaar,” zegt hij. “Tijdens Pride en op 5 mei.” Of hij Bevrijdingsdag zo belangrijk vindt dan? “Nee, maar het is ook mijn verjaardag vandaag.”

Hannah Bults - Francis (rechts) met haar man bij het Homomonument

“Ik ben er altijd bij,” zegt Cora van der Marel (bijna 90), die op een stoeltje naast de dansvloer even bijkomt met een halve liter pils. Ze was even bang dat het niet doorging: door de regen moest iedereen schuilen. Maar gelukkig klaarde het op en inmiddels klinkt ‘Thank you for the music’ van ABBA door de speakers.

“Het Danspaleis is áltijd een feestje,” zegt ze. Van der Marel maakte de bevrijding zelf mee, ze herinnert zich zelfs dat ze als 12-jarig meisje op 5 mei iets opvoerde op het toneel. Maar ‘dat is lang geleden’, zegt ze. “Nu is het feest.” Ze neemt een slok van haar biertje.