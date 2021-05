Live | Merkel ‘deemoedig’ in 5 mei-lezing: Duitse misdaden verjaren niet

Loading

Rond het middaguur houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de 5 meilezing. Ze doet dit via een liveverbinding vanuit Berlijn. Eigenlijk zou Merkel dat vorig jaar al doen, maar toen ging het vanwege het coronavirus niet door. De NOS zendt de lezing uit vanuit het Kunstmuseum in Den Haag, waar minister-president Mark Rutte aanwezig is en met de bondskanselier in gesprek gaat over vrijheid. De 5 meikinderlezing wordt gedaan door Mily Al-Azzazi.

Aansluitend ontsteekt premier Rutte het Bevrijdingsvuur. Dit is het officiële begin voor de (online)activiteiten op Bevrijdinsdag. Via een livestream zijn er meer dan tweehonderd optredens te bekijken, van onder anderen Typhoon, Suzan & Freek, Ellen ten Damme, The Strikes, Froukje en Milow. Ook de Ambassadeurs van de Vrijheid, Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser geven een show. Behalve muziek is er ook dans en theater en worden er Vrijheidscolleges gegeven door Haroon Ali, Soundos el Ahmadi en Joris Linssen.

Ambassadeurs van de Vrijheid

Normaal gesproken vliegen op 5 mei de Ambassadeurs van de Vrijheid met een helikopter naar verschillende festivals in het land maar dat zit er dit jaar niet in. Op een locatie, Vliegbasis Gilze-Rijen, treden de artiesten op en vanaf die plek verbinden ze de verschillende festivals met elkaar.

Als alternatief voor de Vrijheidsmaaltijden, die normaal gesproken in het hele land te vinden zijn, is er dit keer de Vrijheidsmaaltijdsoep. Kok en schrijfster Yvette van Boven maakte het recept. Het idee is de soep te maken, te delen met je buren en vrienden en samen het gesprek aan te gaan over vrijheid.

In Amsterdam zijn 8000 blikken door de stad verspreid en van 17 tot 20 uur de Vrijheidsmaaltijdsoepavond in Pakhuis de Zwijger. Yvette van Boven maakt de soep daar live, en onder meer Job Cohen en Femke Halsema komen langs. Het programma is live te volgen op Parool.nl.

Daarnaast geven verschillende sprekers gedurende de dag online zogeheten vrijheidscolleges. Zo vertelt comedian Soundos el Ahmadi over het glazen plafond vanuit het perspectief van een vrouw met een migratieachtergrond. Meer colleges worden verzorgd door onder anderen Edson da Graça, Simone Weimans en Robert Vuijsje.

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité presenteert de tv-special De Nieuwe Mens (NPO extra 20.00 uur, At5 20.15 uur.) Als alternatief voor het Amsterdams Bevrijdingsfestival maken onder meer Shishani, Yung Nnelg, Spinvis en Abelkader Benali een roadmovie door de stad waarin ze spreken over idealen als gelijkwaardigheid en over de veerkracht van de mens in crisistijd.

Bevrijdingsdag wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met het 5 meiconcert. Dat zal ook dit jaar niet buiten op de Amstel zijn, maar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Onder anderen André van Duin, Claudia de Breij, Maan en Stef Bos doen er aan mee. Het concert is rechtstreeks te zien op NPO 1.

