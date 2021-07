Liveblog

Live | Meer dan duizend mensen in de rij voor publiek afscheid De Vries

Amsterdam maakt zich op voor het afscheid van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Woensdag kan het publiek afscheid nemen in Carré, donderdag volgt het afscheid in besloten kring. Volg de laatste ontwikkelingen in het liveblog.