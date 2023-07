Live | Mark Rutte: verschillen coalitiepartijen over migratie helaas onoverbrugbaar

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil ‘nooit iets uitsluiten’ maar denkt dat de breuk van Rutte IV definitief is. "We hebben echt heel lang met elkaar gesproken, en ik heb echt alle hoeken van de kamers verkend om te bekijken of we iets konden vinden waarbij we wel bij elkaar konden komen. We hebben het intens geprobeerd.”

Ze voelt ‘verdriet’ dat het niet is gelukt om tot een oplossing te komen. "Dit is niet het moment om te gaan blamen, iedere partij heeft op de eigen manier zijn best gedaan om voorstellen te doen.” Maar op de woensdagavond, voordat Rutte opnieuw aandrong om gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen aan banden te liggen, was een akkoord volgens de ChristenUnie-leider op een oor na gevild. "We waren héél dichtbij.”