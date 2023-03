Liveblog Ajax - NEC

Live | Kudus krijgt de bal wél achter Cillessen

Ajax jaagt in de tweede helft op de openingsgoal in de Johan Cruijf Arena en krijgt loon naar werken: 1-0. Mohammed Kudus zet de Amsterdammers in de 52e minuut op een terechte voorsprong. De landskampioen is de betere ploeg, maar NEC laat zien dat ze naar de Johan Cruijff Arena is gekomen om te voetballen. Volg het in ons liveblog.