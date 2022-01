Live | Kritische Kamer debatteert voor het eerst over plannen kabinet-Rutte IV

Het nieuwe kabinet wacht een zwaar debat. De oppositie wil - van links tot rechts - dat ouderen meeprofiteren van de stijging van het minimumloon met 7,5 procent. Normaal stijgen de uitkeringen mee, maar in de plannen is de AOW uitgezonderd, waardoor ouderen erop achteruit gaan. Maar nu de plannen aanpassen betekent opnieuw een miljardenuitgave van het kabinet, dat toch al zoveel geld wil uitgeven.

Het huishoudboekje van kabinet-Rutte IV lag de afgelopen week al onder vuur. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) betekenen de miljardeninvesteringen in wonen, defensie, het onderwijs, maar vooral in het klimaat dat de rekening overwegend bij toekomstige generaties komt te liggen. Ook twijfelen het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) of de plannen wel zo reëel zijn.

Verpleeghuizen

Ook de verslechterende zorg in verpleeghuizen is een zorgpunt voor de oppositie. Daar geldt nu per afdeling een minimale personeelsbezetting van twee zorgverleners voor een bewoner die intensieve zorg nodig heeft. Het kabinet past die norm aan, wat 400 miljoen euro op zou leveren. Volgens het CPB betekent dat echter dat de zorg achteruitgaat. Onacceptabel, vindt de oppositie.

Vandaag is het woord aan de Kamer, morgen probeert premier Rutte namens het kabinet de Kamer gerust te stellen. En dat is nodig, want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer.