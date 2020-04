Live: krijgt KLM staatsteun?

Een groot deel van de KLM-vloot staat door de coronacrisis aan de grond. Beeld ANP

KLM zit te springen om geld, nu het overgrote deel van de vloot al weken aan de grond staat. Afgelopen weken is er achter de schermen onderhandeld over een vorm van liquiditeitssteun, al dan niet in de vorm van staatsgaranties op leningen aan het bedrijf.

Omdat KLM in één holding zit met Air France, is er ook veel overleg gevoerd met Parijs. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire maakte eerder vrijdagavond al bekend dat de Franse tak met in totaal zeven miljard euro krijgt. Drie miljard daarvan is directe staatssteun, de andere vier miljard wordt afgegeven via staatsgaranties op bankleningen.

Vitaal belang

Hoekstra heeft eerder gezegd dat het kabinet ‘alles op alles’ zet om de nationale trots op de been te houden. Nederland bezit sinds vorig jaar circa 14 procent van de aandelen in het moederconcern. Volgens Hoekstra is KLM van ‘vitaal belang’ voor de Nederlandse economie. Het bedrijf telt bijna 30.000 werknemers. Daarnaast is KLM de grootste klant van Schiphol, dat voor het overgrote deel in overheidshanden is. De luchthaven is volgens het kabinet goed voor bijna 100.000 banen.