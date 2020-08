Stormblog

Live | KNMI waarschuwt voor zware windstoten, ‘nu al officieel storm’

Omgewaaide bomen, weggewaaide dakpannen en kromgebogen fietsers. Nederland, ook Amsterdam, ligt op het pad van zomerstorm Francis, die naar verwachting zeer zware windstoten van 100 kilometer per uur met zich meebrengt. Volg in dit liveblog alle updates over de storm.