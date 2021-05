Live | Kaag: streep onder discussie over Rutte, nu vaart maken in formatie

PVV-leider Geert Wilders hield – niet verrassend – Rutte voor dat hij maar één doel heeft: zorgen dat de VVD-leider géén premier wordt. “U bent de kern van het probleem, niet de oplossing.”

Rutte erkent dat hij ‘de afgelopen tien jaar’ heeft bijgedragen aan ‘onverstandige’ manier van besturen, bijvoorbeeld door op maandagochtend al veel beleid vast te leggen met de coalitiepartijen. “Mijn stijl van besturen heeft niet bijgedragen aan het open debat met oppositiepartijen,” zei de VVD-leider. “Maar ik hoop dat ik ook de kans krijg om mijn ideeën uiteen te zetten over hoe het anders kan volgens mij.”

Hij daagt de andere partijleiders uit ‘om de cognac aan de kant te schuiven en de sigaar opzij te leggen’ en te bedenken hoe het dan wel moet én of zijzelf niet ook medeverantwoordelijk zijn (geweest) voor de oude bestuurscultuur. Tegen Bij1-leider Sylvana Simons: “Stap uit de rol van commentator op mij. Kom met eigen ideeën.”

Die opmerking schiet Simons in het verkeerde keelgat. Zij benadrukt dat het haar opdracht als Kamerlid is om de regering ter controleren.

Ook potentiële coalitiepartners als PvdA en GroenLinks zijn kritisch. “U bent wel verantwoordelijk voor de keuzes van de afgelopen tien jaar,” zei GroenLinksleider Jesse Klaver. “Ik wil dat u dat wel gaat erkennen.”

Nieuwe informateur

D66-leider Sigrid Kaag diende mede namens Rutte een motie in om SER-voorzitter Mariëtte Hamer als nieuwe informateur te benoemen. Dat voorstel komt later in stemming, maar lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen. Volgens Kaag is het zaak dat de formatie nu echt vaart krijgt. “Er zijn acht moeilijke weken verstreken, weken die ten koste zijn gegaan van mensen in land. Mensen willen weten: wat gaan ze voor mij doen? Wat gaan ze voor mijn kinderen doen?”

Wilders viel Kaag aan op de motie van afkeuring die ze begin april tegen Rutte indiende. “U was toch klaar met meneer Rutte?” zei de PVV-leider over het debat over de ‘functie elders’ voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waarover Rutte bleek te hebben gesproken. “Wat is er in de tussentijd gebeurd? Want het verschil is groot.”

Kaag zegt dat ze Ruttes gedrag (rond Omtzigt) heeft afgekeurd. “Maar we hebben daarna ook geconstateerd dat we er een streep onder zouden zetten.”

Regeerakkoord

Uitgedaagd door Liane den Haan (Fractie Den Haan) ging Rutte in op het verslag van informateur Tjeenk Willink. Rutte is het eens met het voorstel om vanuit de inhoud verder te formeren en te streven naar een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen. Het kabinet kan dan vervolgens met concrete voorstellen komen.

Rutte stelde zich voor dat ministers hiervoor op vrijdag ‘elkaar de hersens inslaan in vriendschappelijke sfeer’. In de Kamer kan dan volop de discussie worden gevoerd en de voorstellen worden aangepast.

JA21-leider Joost Eerdmans reageerde kritisch en vroeg zich af met welke instelling Rutte in het debat staat en of de VVD haar keuze al heeft bepaald en met linkse partijen in zee wil. Rutte zei eerder immers nog een voorkeur te hebben voor JA21.

Rutte gaf aan nog geen coalitievoorkeur uit te spreken. De keuze voor prominent PvdA-lid Hamer als informateur moet volgens hem niet worden gezien als een teken dat de VVD over links wil.

Nieuwe informateur

De rechtse partijen PVV en JA21 zijn sowieso niet te spreken over het feit dat de naam Hamer als nieuwe informateur al rondgaat. Hamer is nog niet officieel benoemd, en de oppositiepartijen zelf zijn hierover niet geïnformeerd, stellen partijleiders Geert Wilders en Joost Eerdmans. Zij vinden het niet democratisch dat dit met een aantal partijen al besloten is.

Volgens Eerdmans is zo’n deal niet te rijmen met het voornemen van de politiek om tot een nieuwe bestuurscultuur te komen. Wilders zegt dat het gesprek over hoe de formatie nu verdergaat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer moet worden gevoerd en niet in achterkamertjes.

VVD-leider Mark Rutte zei aan het begin van het debat dat hij samen met D66 (de twee grootste partijen) voornemens is de naam van Hamer voor te dragen als informateur. De manier waarop dit is gegaan is niet ondemocratisch, vindt Rutte. Sinds de koning geen rol meer speelt bij het formatieproces, is het normaal om af te tasten of er steun is voor een bepaalde informateur. “Er gebeurt hier volgens mij niets vreemds,” zei Rutte. “Het kan niet anders.”

Ook Denk-leider Farid Azarkan was ontstemd over de houding van Rutte. De VVD-leider benadrukte in een recent interview dat het politieke debat vooral in alle openheid en in de Tweede Kamer moet worden gevoerd. “Maar hij komt nu al met het resultaat,” zegt Azarkan.