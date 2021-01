Liveblog toeslagenaffaire

Live | Jurist : ‘Nog geen enkele cliënt heeft 30.000 euro compensatie ontvangen’

Vrijdagochtend komt het kabinet bijeen en vergadert verder over het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Na afloop van de ministerraad kan het zo zijn dat premier Rutte het ontslag van Rutte III aankondigt. We houden je op de hoogte in ons liveblog.