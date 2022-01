Nieuws

Live | In 90 landen is WHO-doel voor coronavaccinaties niet gehaald

Het aantal positieve tests in de regio Amsterdam is met 126 procent toegenomen ten opzichte van vorige week. Tegelijkertijd gaan de voorbereidingen voor festivals gewoon door, ondanks de onzekerheid van de coronacrisis. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.