Live: finale Eurovisie Songfestival 2023 | De noten zijn gezongen, het stemmen is begonnen

De Nederlandse liedjesschrijver en producer Wouter Hardy hoopt zaterdag voor de derde keer succes te boeken in een finale van het Eurovisie Songfestival. In Liverpool mikt de Bosschenaar met het nummer Bridges, dat hij maakte voor Estland, op een plek in de top tien. "Maar daarvoor hebben we wel de stemmen uit Nederland nodig. Dus stem allemaal op Estland."

De finale halen was het eerste doel van Estland, dat met zangeres Alika naar het songfestival is gegaan. "Dat is gelukt. Het zou nu wel heel vet zijn als top tien lukt," zegt Hardy, die eerder al twee topnoteringen behaalde met mede door hem geschreven liedjes in 2019 en 2021. Eerst met Arcade van de uiteindelijke winnaar Duncan Laurence en daarna werd hij met Tout l'Univers voor de Zwitserse zanger Gjon's Tears derde in Rotterdam.

Volgens de producer is de pas 20-jarige Alika een van de beste vocalisten in de finale. "In de halve finales zaten echt wel wat valse noten. Dat hoor je in de zaal, en nog meer op tv. Maar ALIKA is echt spot-on en dat is toch waar je als eerste naar luistert. Ze is echt een beest en komt helemaal tot bloei op het podium."

Na drie gehaalde songfestivalfinales lijkt Hardy het evenement definitief te hebben omarmd. Een vierde deelname sluit hij zeker niet uit. "Na Arcade zei ik: geen songfestival meer voor mij. En na Tout l'Univers zei ik dat weer. Dus ik ga het nu niet meer zeggen," aldus Hardy. "We zullen zien wat de toekomst mij brengt."