Live | Eerste Oranjefans verzamelen zich bij schouwburg voor Prinsjesdag

Het is de derde dag van september en dat betekent: Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor in de Ridderzaal in Den Haag en daarna presenteert minister van Financiën Sigrid Kaag de nieuwe begroting aan de Tweede Kamer en volgt een debat. Volg al het nieuws hier in ons liveblog.