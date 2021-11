Live | Eerste Kamer steunt uitbreiding coronapas, ruim veertig Omikron-besmettingen in Europa

Belangrijkste nieuws

- De Eerste Kamer steunt de mogelijkheid om het coronatoegangsbewijs in te kunnen zetten in niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening.

- Een van de mensen die de Omikronvariant al eerder heeft opgelopen, buiten de veertien mensen die besmet terugkwamen uit Zuid-Afrika, is niet op reis geweest.

- Het repoductiegetal is gedaald naar 1,05. Dat is het laagste niveau sinds september.

- Tussen maandag en dinsdag zijn 65 coronasterfgevallen gemeld, het hoogste aantal sinds 2 maart.

- Vandaag zijn 22.199 besmettingen bevestigd. Het is de vijftiende dag op rij met meer dan 20.000 nieuwe gevallen.

- In 25 Nederlandse ziekenhuizen, ruim een op drie, wordt in het geheel geen planbare zorg meer verleend.

- De Griekse autoriteiten gaan 60-plussers verplichten om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Vaccinweigeraars kunnen straks iedere maand een boete krijgen, maakte premier Kyriakos Mitsotakis bekend.

- Dit is wat we tot nu toe weten over de omikronvariant.