Live | Duitse lobby: Marshallplan-aanpak nodig voor wederopbouw Oekraïne

• In een belronde met Westerse collega’s heeft de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe de bewindslieden verweten de situatie in Oekraïne alleen maar erger te maken door hun steun aan Kiev

• De Russische bezetters zeggen dat zeker ruim 20.000 burgers de Zuid-Oekraïense stad Cherson hebben verlaten in verband met de opmars van het Oekraïense leger

• In verscheidene regio’s in Oekraïne is de stroom uitgevallen na nieuwe Russische aanvallen op elektriciteitscentrales. De aanvallen vonden onder meer plaats rond Kiev, Lviv en Odessa.