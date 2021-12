Liveblog

Live | Duitse gezondheidsminister verwacht ‘massieve’ vijfde coronagolf

Het OMT komt vrijdag bijeen om te spreken over de omikronvariant. Volgens microbioloog Mathijs Wekers is 25 procent van de besmettingen in Amsterdam herleidbaar tot omikron. Volg de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.