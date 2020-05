Liveblog

Live: Draaiorgel Het Snotneusje speelt na 75 jaar weer op de Dam

Bevrijdingsdag had dit jaar een bijzonder feest moeten worden, aangezien het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Maar vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten afgelast en vieren Nederlanders deze officiële feestdag thuis.