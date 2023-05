Live | Dieuwertje Blok houdt jaarlijkse toespraak: ‘Zo’n bord dat een groep landgenoten wegzet, went zoiets?’

Wietse Bosman (22) uit Utrecht: “We zijn met z'n achten van ons dispuut N.E.P. VAN SSR-Nu gekomen. Ons dispuut is in 1942 opgericht en we herdenken de oud-leden die zijn vermoord in de oorlog en andere omgekomen verzetsmensen die hebben gestreden voor de vrijheid. Er worden bij ons dispuut ook lezingen over de oorlog gehouden. Ik vind het moeilijk voor te stellen dat jongeren de Holocaust ontkennen of zeggen dat het niet zo erg was. Dat komt door desinformatie.”

Co Geelkerken (72) uit Utrecht: “Er staan veel jongeren hier. Dat is goed. Het verhaal van de oorlog moet doorverteld worden. Ik sta hier en denk aan de familie van een Joodse vriendin wiens broertjes van 13 en 15 en haar vader in Auschwitz zijn vermoord. Ik denk ook aan mijn ouders uit Den Haag die in het verzet zaten.”