Live | Code oranje voorbij in Noord-Holland: vrouw overleden in Haarlem, meerdere gewonden in Amsterdam

Bezorgers van boodschappen treffen maatregelen vanwege het noodweer. Zo hebben flitsbezorgdiensten Gorillas en Getir hun werkzaamheden vandaag stilgelegd. Een woordvoerder laat weten dat het 'moreel en fysiek onverantwoord' is om bezorgers de weg op te laten gaan.

Jumbo laat weten dat thuisbezorging in drie provincies tijdelijk is stilgelegd. Picnic heeft honderden bestellingen on hold gezet in vier steden in Noord-Holland. Klanten kunnen ervoor kiezen hun bestelling later op de dag te laten bezorgen, of zelf op te halen, zegt een woordvoerder van Picnic.

Flitsbezorger Flink heeft de bezorging van boodschappen gestaakt in alle gebieden waar code rood of oranje geldt. In de gebieden met code geel bekijkt het bedrijf op lokaal niveau of het nog verantwoord is om bezorgers de weg op te laten gaan, meldt een woordvoerder.