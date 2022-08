Liveblog

Live | Canal Parade begonnen: 'We konden niet wachten’

De Canal Parade is zaterdag na twee jaar weer terug in de Amsterdamse grachten. Tussen 12.00 en 18.00 uur vaart de botenparade van het Oosterdok, via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht, naar het Westerdok. Volg hier het laatste nieuws.