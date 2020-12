Live | Britse coronavariant duikt ook in Spanje op

Nederland is sinds een week weer in lockdown. Lees hier welke maatregelen er gelden. In dit liveblog volgen we het laatste nieuws over het coronavirus. Download onze app en ontvang een bericht bij de belangrijkste updates. Tips? Mail ons of stuur een bericht naar onze tiplijn.

Live Bekijk alle updates Bekijk belangrijke updates Loading Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of Instagram Om u deze content te kunnen laten zien, hebben wij uw toestemming nodig om cookies te plaatsen. Open uw cookie-instellingen om te kiezen welke cookies u wilt accepteren. Voor een optimale gebruikservaring van onze site selecteert u "Accepteer alles". U kunt ook alleen de sociale content aanzetten: vink hiervoor "Cookies accepteren van sociale media" aan. Loading

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool? Tip hier onze journalisten