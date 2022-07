Liveblog

Live | Boerenblokkades van dinsdag veelal voorbij

Boeren blokkeren maandag en dinsdag door het hele land distributiecentra van supermarktketens, waardoor de schappen steeds leger raakten. Op sommige plekken zag de ME zich genoodzaakt in te grijpen. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.