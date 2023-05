Live | Bezoekers verzamelen zich op de Dam: ‘Erg dat jongeren de Holocaust ontkennen’

Bram Snijder (13) is uit Zutphen gekomen. “We zijn een paar dagen in Amsterdam in het huis van mijn tante. Met mijn ouders en zusje hebben we gisteren het Holocaust Monument bezocht.”

“Nu zijn we bij de Dodenherdenking. Elk jaar zit ik voor de tv maar nu zijn we hier. Voor het eerst. Ik vind het erg dat jongeren de Holocaust ontkennen en dat zoveel Joden zijn vermoord. Als de mensen niet hadden gevochten hadden we in Nederland geen vrijheid gehad.”





Ingrid Kappert (54) uit Haarlem: “Het is de eerste keer dat we hier op de Dam staan. Ik kom uit de Dominicaanse Republiek. Ik herdenk niet alleen de verzetsmensen uit de oorlog die in Nederland zijn omgekomen maar ook de mensen die tijdens oorlogen en incidenten in Oekraïne, Soedan en Haïti zijn omgekomen.”