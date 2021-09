Live | AWVN: Meeste werkgevers willen weten of personeel is gevaccineerd

Het belangrijkste nieuws

• Vrijdag zijn 2576 nieuwe coronagevallen gemeld. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen ging daarmee iets omlaag.

• In de Australische deelstaat New South Wales is vrijdag een recordaantal van 1431 coronabesmettingen geregistreerd.

• Een ‘boostershot’ van het coronavaccin is niet dringend noodzakelijk, zei het Europese geneesmiddelenbureau EMA donderdag.