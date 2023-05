Live | Ajax start met Wijndal en Kudus tegen Groningen

Later op zondag staan Feyenoord en Go Ahead Eagles tegenover elkaar in de uitverkochte Kuip. Bij winst op Go Ahead is Feyenoord kampioen. Het 'kampioensduel' begint om 16.45 uur.

De ploeg van trainer Arne Slot heeft met nog drie wedstrijden te gaan 8 punten voorsprong op bekerwinnaar PSV. Feyenoord verloor dit seizoen in de Eredivisie pas één keer, half september bij PSV (4-3).

PSV koerst af op de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren, die 5 punten meer hebben dan Ajax en 7 punten voor staan op AZ, nemen het vanaf 20.00 uur thuis op tegen Fortuna Sittard.