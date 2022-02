Nieuws

Live | Aantal coronagevallen stijgt overal, maar vooral onder ouderen

Het RIVM meldt maandag over de voorbije zeven dagen 530.015 positieve coronatests. En het coronacertificaat is vanaf dinsdag in de EU alleen nog geldig voor wie korter dan negen maanden geleden volledig is gevaccineerd. Volg al het nieuws rondom het coronavirus in ons liveblog.