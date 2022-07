Liveblog

Live | 19 demonstranten aangehouden die distributiecentra blokkeerden

De politie heeft dinsdagavond gericht geschoten bij een boerenprotest in Heerenveen. Daarbij is een tractor geraakt. Intussen zijn de supermarkten druk bezig om de schappen weer te vullen na blokkades bij distributiecentra. Volg de ontwikkelingen over de boerendemonstraties in dit liveblog.