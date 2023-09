Littekens van de oorlog in Amsterdam: documentaire ‘De Bezette Stad’ van Steve McQueen 23 november in de bios

Op de filmset van De Bezette Stad. Beeld Bob Bronshoff

McQueen won eerder een Oscar voor zijn epos 12 Years a Slave. Hij woont al bijna 30 jaar in Amsterdam. In De Bezette Stad reflecteert McQueen op de zichtbare en onzichtbare littekens die de Tweede Wereldoorlog heeft nagelaten in Amsterdam. De film is gebaseerd op het boek Atlas van een bezette stad - Amsterdam 1940-1945, geschreven door zijn Nederlandse partner en NRC-journalist Bianca Stigter.

In haar monumentale boekwerk, dat verscheen in 2019, zet Stigter de verhalen achter duizenden adressen die met de oorlog zijn verbonden op een rij. Van het Achterhuis tot kunstenaarssociëteit De Kring op het Leidseplein, van de Hollandsche Schouwburg tot het Wertheimpark, dat tijdens de bezetting werd omgedoopt tot Parktuin, omdat parken en straten vanaf 1942 niet meer naar Joden mochten worden vernoemd.

Inspiratiebron Amsterdam

Paroolverslaggever Jan Pieter Ekker, die de wereldpremière in Cannes bijwoonde, noemde de film ‘een schitterende evocatie van de sporen van de Tweede Wereldoorlog’ en ‘een ontroerende ode aan Amsterdam’.

In Cannes bedankte de regisseur de stad Amsterdam voor alle inspiratie van de afgelopen jaren: “Als filmmaker of artiest vind je vaak de inspiratie onder je bed, of op de drempel van je voordeur. Je hoeft niet ver te rijden om iets interessants te vinden. Soms is het al genoeg om goed om je heen te kijken.”

