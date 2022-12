Lisa Weeda wint Bronzen Uil met roman ‘Aleksandra’: ‘Een overtuigend en krachtig debuut’

Lisa Weeda Beeld Geert Snoeijer

De jury oordeelt dat Aleksandra ‘een overtuigend en krachtig debuut is, waarin aan de hand van een familie de tragiek van een heel land, en bij uitbreiding van de hele wereld, inzichtelijk wordt gemaakt.’

Weeda schreef haar hartverscheurende familiegeschiedenis in opdracht van haar grootmoeder, die haar in 2015 naar Oekraïne stuurde om het graf van haar oom Kolja te zoeken. Vervolgens tuimelde ze terug in de tijd.

‘De jury is gefascineerd door de literair zorgvuldige wijze waarop de kleine en grote geschiedenis met elkaar worden verbonden, waarin de harde realiteit contrasteert met het surrealistisch universum. Fictie en magie tuimelen spannend door de tijd. Het is een ode aan de opstand van de verbeelding tegen het cynisme van de macht.’

Shortlist

Aleksandra was een van de zes titels op de shortlist. Ook 821 mensen die ertoe doen van Anna van der Kruis, Brandingen van Paul Verrept, De gelijktijdigheid der dingen van Frouke Arns, Diepdiepblauw van Nikki Dekker en Honingeter van Tülin Erkan kwamen in aanmerking voor de prijs.

Met de winst zal Lisa Weeda op tour gaan door Nederland en Vlaanderen.

