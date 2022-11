Liquidatieproces Marengo door met getuigenverhoor in zaak Saïd Razzouki

Razzouki werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. Beeld EPA

Beiden zijn verdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, maar omdat Razzouki (50) pas veel later naar Nederland is overgebracht loopt de behandeling van zijn dossiers een stuk achter. Tegen Taghi (44) is van de zomer een levenslange straf geëist, wanneer Razzouki zijn strafeis hoort is nog onduidelijk.

Dinsdag en woensdag wordt kroongetuige Nabil B. aan de tand gevoeld. De kroongetuige heeft veel belastende verklaringen afgelegd over mogelijke betrokkenheid van Razzouki bij liquidaties en pogingen daartoe. De advocaten van Razzouki noemen het verhoor van de kroongetuige ‘een van de belangrijkste pijlers’ in hun verdediging. Vrijdag is broer Mohamed opgeroepen als getuige. Mohamed is ook verdachte in Marengo.

Uitlevering

Razzouki werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december vorig jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd. Zijn advocaten hadden eerder al grote vraagtekens bij die uitlevering gezet en de rechtbank liet ook weten daar opheldering over te willen van het Openbaar Ministerie.

Volgens de advocaten hadden de Colombiaanse autoriteiten laten weten dat Razzouki enkel naar Nederland mocht als hij geen levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Volgens het OM, dat waarschijnlijk de langste straf gaat eisen, klopt dat echter niet. De rechtbank wil dat daar nu (nogmaals) uitleg over wordt gevraagd aan Colombia.

Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: