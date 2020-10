Liplezen en een glimlach zien: met dit mondkapje kan dat weer

Een transparant mondkapje. Beeld Amphia ziekenhuis

De man van Marjolijn Manshande is doof. Dat maakt het begrijpen van de wereld om hem heen soms lastig. Maar door de lippen en mimiek van anderen te lezen komt hij een heel eind. Toch twijfelt hij sinds de uitbraak van het coronavirus vaak of hij naar de winkel kan. Want als de caissière een mondkapje om heeft. Wat moet hij dan?

Liplezen is onontbeerlijk voor doven en slechthorenden, weet Manshande. Toen het kabinet een landelijk mondkapjesadvies afkondigde, zocht ze naar een manier om het deze groep makkelijker te maken. Die vond ze in transparante mondkapjes, waarbij de mond zichtbaar blijft. De zogenoemde vensterkapjes zijn redelijk eenvoudig te maken en nog makkelijker te bestellen. “Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar het maakt een groot verschil”.

Dat de coronamaatregelen ingewikkeld voor slechthorenden zijn, beaamt ook Wil Verschoor, directeur van Stichting Hoor Mij. “De meeste gehoorapparaten werken niet op anderhalve meter afstand, en zeker niet door een plexiglasscherm. Als het liplezen dan ook wegvalt, wordt het wel erg lastig communiceren.” Naast het duidelijk praten en gebruiken van handgebaren, raadt ook zij transparante mondkapjes aan.

Vriendelijker

Manshande is niet alleen zelf aan het knutselen gegaan, ze probeert anderen ook zover te krijgen. Ze startte een actie onder de hashtag #vriendelijkermetvenster en roept iedereen op een foto met een vensterkapje online te plaatsen. “Hoe meer mensen het dragen, hoe minder de impact van het landelijke mondkapjesadvies op slechthorenden is.”

Overigens niet alleen op hen, stelt Manshande. Volgens haar halen ook bijvoorbeeld mensen met autisme, ouderen met dementie of jonge kinderen een hoop informatie uit iemands gezichtsuitdrukking. “Maar ook voor mensen zonder een beperking wordt de wereld een stukje mooier als je naar elkaar kunt glimlachen.”