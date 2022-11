Linkse partijen willen verbod op verhuur van koopwoningen

Beeld Getty Images

Het wetsvoorstel moet regelen dat koopwoningen niet meer kunnen worden opgekocht door beleggers voor de verhuur. Ook mogen particulieren die een nieuw huis kopen hun oude huis niet meer aanhouden om te verhuren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ouders die op die manier hun kinderen aan een huis willen helpen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver denkt dat het zo eenvoudiger wordt voor starters om een betaalbare koopwoning te vinden. Nu zijn de prijzen van koopwoningen onder andere zo hoog doordat huizen beleggingsprojecten zijn geworden, stelt hij. Starters zien zich daardoor vaak gedwongen om voor veel geld te huren op de particuliere huurmarkt. Een ‘nationaal opkoopverbod’ kan daar volgens hem iets tegen doen. Het verbod geldt niet voor woningcorporaties.

Mogelijkheid tot zelfbewoningsplicht

Op dit moment hebben gemeenten al de mogelijkheid om een zogeheten zelfbewoningsplicht in te stellen in een wijk. Wie een huis koopt, moet er dan zelf gaan wonen. Dat voorkomt dat bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten woningen worden opgekocht door beleggers.

Die maatregel gaat de linkse partijen echter niet ver genoeg. Zij willen het omdraaien: in heel Nederland moet het verboden worden om koophuizen te verhuren. Gemeenten mogen alleen bij uitzondering in sommige wijken toestaan dat het toch gebeurt. Klaver wijst erop dat uit cijfers van het Kadaster blijkt dat in de afgelopen tien jaar 112.000 huizen zijn opgekocht voor verhuur. Overigens is die opkoop vorig jaar fors gedaald. Daarnaast hielden 62.000 woningbezitters hun oude huis aan om te verhuren als ze een nieuw huis kochten.

De kans is niet groot dat het wetsvoorstel een meerderheid krijgt. Het kabinet wil ook iets doen aan het probleem, maar wijst er wel op dat de woningnood alleen kan worden opgelost door meer huizen te bouwen. Bovendien zijn veel beleggers ook pensioenfondsen. Om iets aan de problemen van huurders te doen, komen er strengere regels voor de maximum huurprijs die verhuurders voor een woning mogen vragen. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid de helft van alle woningen die vrijkomen te reserveren voor eigen inwoners.