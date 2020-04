Linkse partijen: ‘Bevries alle huren tijdens coronacrisis’

Per 1 juli zijn in de sociale huur prijsverhogingen toegestaan van 5,1 tot 6,6 procent. Beeld ANP

De linkse partijen kunnen zich niet vinden in een spoedwet van het kabinet om huurders tijdens de coronacrisis te beschermen. Deze spoedwet, die woensdag in de Tweede Kamer wordt besproken, regelt dat aflopende huurcontracten tot 1 juli tijdelijk kunnen worden verlengd. Zo wil het kabinet voorkomen dat huurders op straat komen te staan.

Maar de maatregel gaat GroenLinks, SP en PvdA niet ver genoeg. “In gewone omstandigheden zijn woonkosten voor veel mensen al ontzettend hoog,” zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. “Nu is het voor veel mensen bijna onmogelijk. Dat mensen op straat kunnen belanden, is onacceptabel. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen.”

De partijen willen daarom dat het kabinet de huren bevriest. Per 1 juli zijn in de sociale huur prijsverhogingen toegestaan van 5,1 tot 6,6 procent. Maar die verhogingen komen nog uit de tijd van hoge verwachte economische groei en lage werkloosheid, zo zeggen de partijen. Smeulders: “Helaas hebben nu steeds meer mensen problemen om de huur te betalen. De huurverhoging moet dus van de baan.”

Uitzetten

Hoewel het kabinet met grote verhuurderpartijen heeft afgesproken om tijdens de coronacrisis geen huurders uit huis te zetten, dreigt dit volgens de partijen nu toch te gebeuren. “Als de verhuurder wil verbouwen, of een huurder heeft gevonden die een hogere huur wil betalen, kun je alsnog op straat komen te staan,” waarschuwt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. “Ook kun je uit je huis worden gezet bij een kleine betaalachterstand.” Daarom willen de partijen dat huisuitzettingen voorlopig wettelijk worden verboden.

Wie nu een aflopend huurcontract heeft, moet verkassen óf een vast huurcontract krijgen. Met de spoedwet van het kabinet kunnen aflopende contracten tot 1 juli tijdelijk worden verlengd. “Maar daar zitten te veel voorwaarden aan verbonden,” zegt ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman. “Minstens 20.000 gezinnen met tijdelijke contracten lopen het risico dat hun huurcontract niet wordt verlengd tijdens deze crisis. Dat is onrechtvaardig en onacceptabel.”