Linkse ‘formatiefusie’ brengt coalitie niet dichterbij

Mark Rutte en Sigrid Kaag komen vrijdag naar buiten na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Voor het weekeinde dachten betrokkenen op het Binnenhof nog dat ergens de komende dagen toch echt een startschot voor coalitieonderhandelingen tussen VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks gegeven kon worden. Dat was dan volgens het scenario dat de twee linkse partijen gaan samenwerken, hetgeen de blokkade van VVD en CDA (‘twee keer links is te veel’) zou slechten.

Het pakt anders uit. PvdA en GroenLinks kondigden vrijdag een voor links revolutionaire samenwerking aan, met een ‘formatiefusie’. De beide fracties gaan als één opereren bij coalitieonderhandelingen, er komt ook maar één formatieteam aan tafel.

Maar voor VVD en CDA verandert dat weinig, zo blijkt uit de eerste reacties. Een echte fusie had de boel wel in beweging gebracht, denkt een bron. Dan hadden ze ‘heroverwogen’. In een informeel onderonsje zaterdag bij D66-leider Sigrid Kaag thuis heeft VVD-aanvoerder Mark Rutte dat ook nog een keer verteld.

Die boodschap is vooral een domper voor D66, dat al snel na de verkiezingen deze ‘Kaag-coalitie’ tot voorkeursvariant maakte. Terwijl VVD en CDA een coalitie met ChristenUnie zien zitten, blijft die combinatie voor Kaag tot dusver taboe.

Hoe verder?

Naar verwachting dinsdag (maandag is in de agenda's van hoofdrolspelers amper ruimte) wil informateur Hamer de partijleiders nog een keer zelf horen over de linkse samenwerking, de coalitie-opties en mogelijkheden die er nog over zijn, nu ruim drie maanden na de start van de klus.

“Het kan dat ze zegt: ‘Een deel van mijn opdracht is gelukt maar voor mij houdt het hier op,’” zegt een ingewijde. Maar volgens Hamers woordvoerder is daar geen sprake van. De informateur is er juist op gebrand om verder te gaan, stelt hij. De missie is nog niet volbracht.