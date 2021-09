Lingo-icoon François Boulangé op 67-jarige leeftijd overleden

Beeld ©ANP/Kippa/Freek van Asperen

Boulangé, bekend van zijn in het oog springende bretels en bijzondere taalgebruik, leed al een aantal maanden aan kanker, waaraan hij maandagochtend overleed. Als presentator werkte hij van 1992 tot 2000 bij het woordspel Lingo, totdat het programma de overstap maakte van de Vara naar de Tros.

“Hij was veel meer dan een presentator, echt een mensenmens en een maker,” zegt Michiel Eijsbouts, oud-collega van Boulangé bij Lingo. Dankzij het strakke opnameschema dat Boulangé aanhield, bleef er veel tijd over voor andere dingen, zoals werken binnen zijn eigen productiebedrijf. “Hij was een fantastische regisseur, die met vijf camera’s tegelijk kon werken. Ik heb veel van hem geleerd,” aldus Eijsbouts.

In 2014 werd Lingo geschrapt, om in 2019 terug te keren. Overigens zonder Boulangé, die zich na 2014 vooral bezighield met het creëren van tv-programma’s, waaronder het format voor de Max PubQuiz. Toch bleef zijn gezicht onlosmakelijk verbonden met het immens populaire Lingo.