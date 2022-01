Linda de Mol beëindigt relatie met Rietbergen, legt werkzaamheden neer

Linda de Mol. Beeld ANP

De Mol en Rietbergen hadden sinds 2007 een relatie. De Mol reageert met een bericht op de website van haar blad Linda.

Zaterdag bevestigde Rietbergen, toen nog bandleider bij talentenshow The Voice of Holland, na berichtgeving van BNNVara-programma Boos dat hij seksueel contact heeft gehad met meerdere vrouwen die bij het programma betrokken zijn. Hij stapte op. The Voice of Holland is inmiddels door RTL stopgezet.

‘Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet,’ vervolgt De Mol, die ook schrijft dat Rietbergen inmiddels niet meer bij haar woont. De televisiemaker, die voor SBS6 onder andere de programma’s Miljoenenjacht en Ik hou van Holland presenteert, vraagt iedereen om haar gezin met rust te laten.

Uit het statement van Rietbergen bleek dat De Mol ‘al jaren’ op de hoogte was van het gedrag van haar partner. Het koppel ging uit elkaar, Rietbergen ging in therapie, waarna De Mol hem zou hebben vergeven. Ook gaf Rietbergen aan dat ‘al eerder diep door het stof’ is gegaan bij zijn werkgever.

Ali B.

RTL en producent ITV hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen. In het programma Boos van Tim Hofman wordt het onderwerp donderdag uitgebreid behandeld. Daarin komt ook The Voice-coach Ali B. aan bod. Tegen hem is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat.

Zijn collega-coach Anouk maakte zondag bekend niet meer terug te keren bij het programma. “Het is gewoon een corrupte bende,” zei ze in een Instagramvideo.

Presentator Johnny de Mol, een neef van Linda, zei maandag in Goedemorgen 100% NL op 100% NL dat er “veel emotie” is in de familie. Hij vindt het een “dubbel gevoel” dat hij maandag in zijn talkshow HLF8 zal moeten praten over de kwestie. “Maar ja we zijn een talkshow en dan móet je het er over hebben,” aldus de presentator. De Mol kwam afgelopen weekeinde terug van vakantie en is direct bij Linda langs geweest. “Uiteraard bespreek je dat met elkaar,” zegt hij.

Tegen Marco Borsato, voormalig coach bij The Voice, is afgelopen december aangifte gedaan wegens vermeende onzedelijke betastingen. Daar is nog geen update over te melden, laat de woordvoerder van het OM weten.