Limburgs ziekenhuis: ‘Met beter vaccinatiebeleid was deze covidpatiënt niet opgenomen, minister’

Met die ongebruikelijke directheid willen de ziekenhuizen in Heerlen en Geleen de minister, de Gezondheidsraad en het RIVM ervan overtuigen dat de vaccinatiestop met de vaccins van Janssen en AstraZeneca -verboden voor mensen onder de zestig jaar- averechts werkt.

‘Vandaag namen wij de eerste patiënt op in ons ziekenhuis die het AstraZenecavaccin had geweigerd na alle commotie in de pers,’ staat in de brief. “We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen. Het virus had hem geveld en dit had wellicht niet gehoeven.”

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het delen van de CT-scans van zijn longen. Daarop is te zien dat de longcapaciteit enorm is afgenomen als gevolg van de infecties die Covid-19 veroorzaakt, wat leidt tot kortademigheid. Aangezien de patiënt is geraadpleegd, is af te leiden dat hij (nog) niet op de ic verblijft. Daar worden covidpatiënten immers in slaap gebracht voor ze met een machine worden beademd.

Smaakvol

De vraag of de aanpak van de Limburgse ziekenhuizen smaakvol is, valt te betwisten. De opmerkelijke actie vestigt echter wel de aandacht op de keerzijde van de enorme aandacht die nu uitgaat naar slachtoffers van de bijwerking van vaccinatie.

Zo schetste De Jonge in de persconferentie van dinsdag de symptomen van een sinustrombose, een zeldzame hersentrombose die kan leiden tot spraakproblemen, rolstoelafhankelijkheid, blindheid, coma of sterfte.

De kans op die ernstige bijwerking is bij beide vaccins echter veel kleiner dan de kans op ernstige Covid-19. En ook de symptomen daarvan zijn verschrikkelijk: longschade, trombosevorming, invaliderende ic-opname of sterfte. Mensen in de leeftijd van 50-60 jaar lopen een ruim 200 keer grotere kans op ernstige gezondheidsproblemen door Covid-19 dan door vaccinatie met AstraZeneca, concludeerde Casper Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Met die kennis in het achterhoofd schrijven de artsen en bestuurders van Zuyderland aan De Jonge: ‘Wilt u alstublieft stoppen met dralen en onrust zaaien, met insinueren dat u veiligheid biedt door alles eerst goed uit te laten zoeken? De cijfers die de voordelen van massavaccinatie aantonen zijn overweldigend. Ze liegen echt niet.’ Zuyderland pleit voor vaccinatie op basis van vrijwilligheid, dus met goede informatie over de schaarse kans op bijwerkingen.

Drukte

Zuyderland wil ook het eigen personeel onder de zestig jaar snel vaccineren met overgebleven vaccins van AstraZeneca. Dat druist in tegen het beleid van De Jonge, maar is volgens Zuyderland noodzakelijk vanwege de drukte. “Onze ic’s liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers. Door ziekteverzuim en uitputting krijgen we de planning niet meer rond.”

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het ‘verschrikkelijk’ is, maar verwijst naar de eerdere onderbouwing van het beleid van De Jonge. “Het blijft een heel moeilijke tijd, een pandemie met schaarste aan vaccins.” De minister zal de Limburgse ziekenhuizen antwoorden, aldus de voorlichter.