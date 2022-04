Lilianne Ploumen stopt als PvdA-leider en vertrekt uit de Kamer: ‘Ik ben niet de ideale leider, het was niet goed genoeg’

Lilianne Ploumen (Pvda) tijdens het debat over de toespraak van president Volodomir Zelenski van Oekraine. Beeld ANP

Dat meldt Ploumen zojuist in een bericht aan leden en een toelichting voor de media. ‘Het gaat er ook om hoe je je ideeën en plannen overbrengt, ook in debatten. Dat ging niet slecht, maar het was gewoon niet goed genoeg. Ik leg de lat hoog. Dat valt me zwaar, ik houd van deze partij.’

Ploumen vindt dat een PvdA-leider meer moet kunnen leveren. ‘Voor sommige dingen ben je supergeschikt, voor andere dingen niet. Ik vind mezelf niet goed genoeg om de partij naar de toekomst te leiden. Ik vind niet dat de rol van politiek leider mij heel goed past. Je moet op alle onderwerpen thuis zijn, het moet goed zijn in debatten. Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, daarom treed ik terug. Ik wil eerlijk zijn tegen anderen en tegen mezelf.’

Opvolger Lilianne Ploumen

Het fractieleiderschap wordt voorlopig waargenomen door twee leden van het fractiebestuur Kati Piri en Henk Nijboer. Waarschijnlijk binnenkort wijst de fractie dan een opvolger van Ploumen aan.

Ploumen geeft ook haar Tweede Kamerlidmaatschap op omdat ze haar ‘opvolger niet in de weg wil lopen’. Ze verlaat de landelijke politiek. Ploumen was eerder partijvoorzitter en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ‘Ik word niet het orakel uit Slotervaart maar blijf wat ik al die jaren was, een betrokken partijlid. Langer blijven zou ongemakkelijk en onwaarachtig zijn.’ Ploumen heeft weken nagedacht over dit besluit. ‘Het antwoord is dat het leiderschap niet goed bij me past, ik ben niet de ideale leider van de partij.’

Toeslagenaffaire

Ploumen volgde begin vorig jaar Lodewijk Asscher op, die vertrok naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Na haar komst ging de PvdA inniger samenwerken met GroenLinks, tot chagrijn van sommige oudgedienden. Ook oud-PvdA-kopstukken spraken zich uit tegen de samenwerking. Adri Duivesteijn sprak van het ‘einde van de PvdA’, oud-minister Ronald Plasterk sneerde dat GroenLinks ‘een rijkeluispartij’ was en ook voormalig-partijvoorzitter Hans Spekman was kritisch.

De twee linkse partijen maakten samen een alternatief programma, maar in grote debatten was vooral GroenLinks-leider Jesse Klaver prominent aanwezig. Ploumen was veel minder zichtbaar.

Ploumen vindt niet dat de samenwerking met GroenLinks een rol heeft gespeeld. Of haar vertrek nu de opmaat vormt naar een werkelijke fusie wil Ploumen niet zeggen: “Dat moet u echt aan mijn opvolger vragen.”

De afgelopen weken klonken er wel klachten, al bleef het bij anoniem gemopper. Ervaren PvdA-Tweede Kamerleden zouden zouden de samenwerking te veel en te snel vinden. De angst was dat de PvdA te veel tegen het ‘hippe’, groene links van Klaver zou aanschurken en daarmee het contact zou verliezen met de oude, volksere achterban.

Geofferd

Ploumen kreeg ook kritiek over hoe ze de affaire rond PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk aanpakte. Die stapte op na meerdere meldingen van ‘ongewenst gedrag in de privésfeer’. Er loopt nog een onderzoek, maar het kamp-Van Dijk vond dat Ploumen hem te snel had geofferd op basis van beschuldigingen die voor een deel al bekend en weggewoven waren door de partij, na eerder onderzoek.

Klaver noemt Ploumen op Twitter zijn ‘politieke maatje’ in een reactie op haar plotselinge vertrek. ‘Lilianne Ploumen heeft veel betekend voor NL en is een drijvende kracht achter de samenwerking tussen onze partijen.’ Hij schrijft ervan uit te gaan dat hij met de opvolger van Ploumen de samenwerking gaat doorzetten.

Bestuur ‘is verrast en bedroefd’ Het PvdA-bestuur en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zijn verrast door het besluit van Lilianne Ploumen om op te stappen als politiek leider van de partij. In een verklaring meldt Sent dat ze bedroefd zijn, maar haar keuze respecteren. “We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze partij.” Sent prijst Ploumen om haar strijd voor de meest kwetsbaren in de samenleving, ook benadrukt ze dat Ploumen opstond als lijsttrekker ‘toen onze partij het moeilijk had’. Ploumen trad in januari vorig jaar aan, krap twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, omdat Lodewijk Asscher onverwacht opstapte naar aanleiding van de Toeslagenaffaire.