Lil Kleine betuigt spijt vanuit Thailand: ‘Ik heb verkeerde dingen gedaan’

Beeld ANP

De 27-jarige Amsterdammer wordt nog steeds verdacht van een (poging tot) zware mishandeling van zijn vriendin Jamie Vaes half februari. Twee weken geleden besloot de rechtbank hem onder voorwaarden vrij te laten. Welke voorwaarden dat zijn, is niet bekend.

‘Ik ben mijzelf niet geweest’

Het bleef akelig stil vanuit het kamp van Lil Kleine, maar vandaag besloot de rapper alsnog zijn verhaal te doen in een video op Instagram. Jorik Scholten, zoals hij echt heet, stelt daarin ook dat hij het filmpje op eigen initiatief heeft opgenomen.

“Op deze manier wil ik laten weten dat ik een veel te lange tijd op een ongezonde en verkeerde manier heb geleefd, dat ik de verkeerde dingen heb gedaan als persoon, dat ik mijzelf niet ben geweest, verkeerd heb gehandeld en heel veel mensen heb pijn gedaan en gekwetst. Dat had nooit mogen gebeuren,” begint Kleine zijn verhaal.

Scholten stelt in te zien ‘dat wat er gebeurd is, fout is’ en heeft professionele hulp gezocht in Thailand, waar hij zich momenteel nog steeds bevindt om aan zichzelf te werken. Hij realiseert zich dat het een ‘lange weg gaat worden’, maar wil er voor de volle honderd procent voor gaan.

Ook haalt Lil Kleine zijn zoontje Lío aan. “Ik realiseer me dat ik niet een voorbeeld ben geweest, voor mijn kind als vader niet, maar ook niet voor de jeugd.” De rapper laat verder weten dat hij iedereen ‘heel erg mist’ en van iedereen houdt. “Ik hoop jullie snel te zien.”

Verdachte

Lil Kleine werd vorige maand opgepakt. Hij zou het hoofd van zijn verloofde tussen een autodeur hebben geklemd. Na drie nachten in de cel besliste de rechter-commissaris dat zijn voorarrest werd geschorst. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Daarop volgde een zitting bij de raadkamer, die oordeelde dat de rapper toch nog veertien dagen langer vast moest zitten. Twee weken geleden mocht hij de gevangenis verlaten.

Naar aanleiding van de berichten over de vermeende mishandeling besloten meerdere bedrijven de samenwerking met hem stop te zetten. Zo promoot zijn vorige platenmaatschappij TopNotch zijn muziek niet meer en zegde zijn nieuwe platenmaatschappij Sony Music de samenwerking op.

Alleen maar verliezers

Vaes reageerde begin maart voor het eerst op de zaak rond haar verloofde Lil’ Kleine. Ze zei ‘enorm veel liefdesverdriet’ te hebben. Ook ontkende ze het gerucht dat ze ‘een plan’ zou hebben om geld te verdienen aan de zaak rond de rapper. Dat is onzin, stelde ze.

,,Ik ben een fulltime-moeder die er ineens alleen voor staat. Ik heb enorm veel liefdesverdriet te verwerken in een onwerkelijke situatie. Het laatste waar ik mee bezig ben, is Jorik in de val lokken’, aldus Vaes. “Hierin zijn geen winnaars, alleen maar verliezers.”