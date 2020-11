Lijn omhoog zet door, weer meer positieve tests

Beeld ANP

De piek van de tweede is inmiddels wel voorbij, zei minister Hugo de Jonge woensdag nog opgelucht. De minister had zijn uitspraak na dagen van krimp nog niet gedaan, of het aantal besmettingen nam prompt weer toe: van 4695 op dinsdag, naar 5424 woensdag. Donderdag waren het er nog eens 234 meer.

Die lijn omhoog zet nu dus door. Vrijdag meldde het RIVM 6109 besmettingen, 458 meer dan het gecorrigeerde aantal van donderdag.

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland nam het aantal positieve tests toe van 455 donderdag naar 479 vrijdag. Woensdag op donderdag was dat aantal nog met 60 gekrompen. De meeste positieve tests werden vastgesteld in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: 573. Dat waren er wel minder dan de 635 van donderdag.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen ligt met 54 lager dan donderdag. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 89 sterfgevallen gemeld. Overigens worden de sterfgevallen altijd met enige vertraging doorgegeven.

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn 170 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 50 minder dan donderdag. Op de intensive cares werden 32 patiënten opgenomen, één meer dan een dag eerder. In totaal liggen nu 2181 mensen vanwege corona in het ziekenhuis, van wie 609 op de intensive care. Donderdag lagen er nog 2201 mensen met corona in het ziekenhuis.

R-waarde

Het zogenoemde reproductiegetal, de R, zakte dinsdag voor het eerst sinds half juni weer onder de 1. Het getal vertelt hoeveel anderen iemand met corona gemiddeld besmet en geeft dus aan hoe snel het virus rondgaat.

Het RIVM stelt dat de daling in het R-getal komt door ‘de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden’. Sinds begin oktober schommelde het reproductiegetal rond de 1,1. Eind september was het 1,34 en eind augustus bijna 1,4.